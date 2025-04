Mbappé : Du très lourd annoncé au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé dans le dur. Pour sa première saison avec le Real Madrid, l’attaquant français a échoué au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, les Merengue ayant été éliminés par Arsenal cette semaine. Pointé du doigt pour ses performances à la pointe de l’attaque madrilène, Mbappé a néanmoins été soutenu par Chicharito.

La barre était trop haute pour le Real Madrid. Battus à l’aller (3-0), les Merengue n’ont pas su inverser la tendance lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions mercredi soir face à Arsenal (1-2). Une élimination brutale pour le club madrilène, et qui devrait sonner la fin du mandat de Carlo Ancelotti sur le banc. Depuis quelques jours, la presse espagnole ne s’est pas montrée tendre envers le Real Madrid, et notamment envers Kylian Mbappé, qui n’a pas été bon sur ces deux matchs.

« Mbappé a toute la détermination pour être l'un des meilleurs au monde »

Pourtant, certains observateurs sont optimistes pour la suite du passage de Mbappé au Real Madrid. C’est notamment le cas de Chicharito. « Plutôt que de le comparer à Cristiano, disons que Mbappé a toute la détermination pour être l'un des meilleurs au monde pendant très longtemps. Il a même dépassé le nombre de buts de mon idole, le phénomène Ronaldo, dès sa première saison et beaucoup de gens voulaient voir en lui le nouveau Hazard », a ainsi déclaré l’attaquant Mexicain auprès de la EFE.

« Cela va beaucoup l'aider à être le meilleur joueur du monde et à le rester »

« C'est ce que vous apporte le fait d'être à Madrid, on vous donne beaucoup de choses qui sont complètement disproportionnées, parce que quand vous êtes au sommet, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir trouver la moindre faille en vous. Mbappé est déjà champion du monde, il est capitaine de son équipe nationale, c'est arrivé à Benzema aussi et puis il a gagné le Ballon d'Or.... Je pense qu'il est très bien soutenu, dans le meilleur club du monde et cela va beaucoup l'aider à être le meilleur joueur du monde et à le rester », conclut Chicharito, passé par le Real Madrid entre 2014 et 2015.