Kylian Mbappé sur France 5, l’invitation est envoyée !

Présentatrice de l’émission C à vous sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoine est une grande fan de sport, elle qui a d’ailleurs commencé en tant que journaliste dans ce domaine. Aujourd’hui, elle y accorde place dans son émission, où elle a reçu de nombreux et nombreuses athlètes. Mais Anne-Élisabeth Lemoine ne veut pas s’arrêter là et rêve désormais de Kylian Mbappé notamment.

Sur le plateau de C à vous, sur France 5, le sport a une place importante alors qu’on retrouve notamment Mohamed Bouhafsi régulièrement autour de la table. Présentatrice du programme, Anne-Élisabeth Lemoine a d'ailleurs expliqué pour L’Equipe : « On cherche constamment à avoir les hommes et les femmes qui font l'actualité, donc on s'est toujours battus pour accueillir les athlètes ».

Anne-Élisabeth Lemoine veut Mbappé !

Après avoir reçu Antoine Dupont ou encore Novak Djokovic, Anne-Élisabeth Lemoine rêve désormais d’autres stars, à commencer par Kylian Mbappé. « La star que je rêve de recevoir ? Il y a Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, après lesquels on court, comme Léon Marchand », a-t-elle avoué.

Cristiano Ronaldo en priorité !

Anne-Élisabeth Lemoine a toutefois une priorité absolue : « Mais si je devais en citer un, tout de suite, je dirais Cristiano Ronaldo. Son histoire m'intéresse, le petit gamin de Madère, pas une thune. Puis c'est une machine de guerre, un robot... Mais je suis sûre qu'il y a autre chose. Sa famille, ses enfants, son rapport avec son public, le Portugal. Le mec a soixante fois plus de followers que la population de son pays. Sur le papier, je le trouve bien plus intéressant que Messi ».