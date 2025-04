Real Madrid - Mbappé : La tromperie qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Depuis l’élimination contre Arsenal en Ligue des champions ce mercredi soir, le Real Madrid est au bord de la crise. Le niveau de Kylian Mbappé inquiète notamment, ce qui pourrait avoir un rôle sur l’avenir de Carlo Ancelotti. Le technicien italien a toutefois fait savoir que sa relation avec Florentino Pérez était toujours stable.

Le Real Madrid est au bord de la crise. L’élimination contre Arsenal en Ligue des champions a visiblement laissé des traces. Le cas Kylian Mbappé pose notamment problème. Le capitaine de l’équipe de France a une nouvelle fois été trop discret contre les Gunners. Et selon certaines rumeurs, les dirigeants du Real Madrid pointeraient du doigt l’animation offensive de Carlo Ancelotti qui ne le met pas en valeur. Il a même été question d’éventuelles tensions. Le technicien italien a alors souhaité rétablir la vérité.

«Le président me montre plus d’affection ces jours-ci»

« Quiconque parle d’un conflit entre moi et le président ou le club ne dit pas la vérité. Le président me montre plus d’affection ces jours-ci que lorsque nous avons gagné. Dans ce monde, tout est remis en question » a d’abord lancé l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse ce samedi, dans des propos rapportés par AS.

«Nous n’aurons jamais aucune sorte de confrontation»

« J'ai toujours eu une excellente relation avec le club et nous l'aurons toujours. Tout ce que nous faisons sera toujours ensemble. Nous n’aurons jamais aucune sorte de confrontation. Dire qu’il y a une confrontation entre le club et moi, c’est tromper les gens » a ensuite ajouté Carlo Ancelotti, visiblement agacé par ces rumeurs.