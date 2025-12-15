Kylian Mbappé, la rupture «douloureuse»...

Pierrick Levallet

Ces dernières semaines, la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso semblait tendue au Real Madrid. L’international auriverde ne digérait pas vraiment d’être relégué au second plan derrière Kylian Mbappé. La rupture avait même l’air douloureuse entre les deux hommes. Mais finalement, la star brésilienne serait en train de se réconcilier avec le coach espagnol.

Le 26 octobre dernier, la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso est devenue électrique. L’international auriverde ne digérait pas vraiment d’avoir été relégué au second plan derrière Kylian Mbappé. Le Brésilien a donc laissé éclater sa colère après avoir été remplacé pendant le Clasico contre le FC Barcelone. Depuis, les tensions n’étaient pas redescendues entre les deux hommes.

Vinicius Jr se réconcilie avec Xabi Alonso ? Comme le rapporte AS, la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso semblait même irrécupérable. La rupture avait l’air bien trop « douloureuse » et importante pour que les deux hommes se réconcilient. Et pourtant, il y aurait du mieux entre eux. L’attaquant de 25 ans a fêté la victoire de ce dimanche contre le Deportivo Alavés (1-2) dans les bras de Xabi Alonso.