Kylian Mbappé demande son transfert... en plein match !

Star du Real Madrid depuis sa signature à l'été 2024, Kylian Mbappé a un temps snobé le club merengue afin de s'engager en faveur du PSG. Un tranfert qui s'est bouclé lors des ultimes heures du mercato estival de 2017, mais que le joueur avait en tête dès le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain à la fin du mois de juillet. Thiago Silva livre les coulisses de cette affaire.

Avant de devenir champion du monde, meilleur buteur de l'histoire du PSG, capitaine de l'équipe de France et en passe d'en être également le meilleur buteur, Kylian Mbappé était juste un gamin qui avait explosé aux yeux du football européen à l'AS Monaco grâce à l'épopée effectuée au sein du club monégasque en Ligue des champions.

«Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président» En juillet 2017, Kylian Mbappé profitait du Trophée des champions entre le PSG et l'AS Monaco dans l'optique de soumettre une requête spéciale à Thiago Silva : user de son statut de capitaine pour faire passer un message au président Nasser Al-Khelaïfi. « Neymar et Mbappé au PSG ? C'était une très belle histoire pourtant. Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président" ».