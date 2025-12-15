Zidane au bar : Les révélations surprenantes !

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France, Patrick Vieira a fait quelques révélations pour le moins inattendues sur les habitudes de l'ancienne star lorsqu'ils se trouvaient en stage à Clairefontaine. Et chaque soir, après le diner, Zidane se rendait au bar avec un rituel qui lui était propre selon Vieira.
Issu de la même génération que Zinedine Zidane avec qui il a notamment remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000 avec l'équipe de France, Patrick Vieira se livrait il y a quelques années à ITV Sport sur ses souvenirs de l'ancienne star en sélection nationale. Et il livre quelques anecdotes plutôt inattendues sur Zidane et ses habitudes en équipe de France à l'époque.
« Zidane était une bénédiction »
« La France avait une génération dorée en 1998, mais Zidane était une bénédiction spéciale. Comme tous les joueurs, je voulais travailler dur pour lui. C’est un gagnant. Mais c’était le fait qu’il soit si humble, si simple, si bienveillant envers tout le monde autour de lui qui donnaient envie aux autres de se sacrifier pour lui », indique Patrick Vieira sur Zinedine Zidane, qui avait ses petites habitudes à Clairefontaine.
« Après dîner il s’asseyait au bar »
« À notre camp de base à Clairefontaine il avait une certaine habitude. Après dîner il restait toujours derrière et s’asseyait au bar avec un café, disponible pour parler avec n’importe quel joueur. Ce n’est pas un gars bavard mais il parlait toujours avec tout le monde, des petites conversations, des marques de respect », poursuit l'ancien milieu de terrain d'Arsenal sur Zidane.