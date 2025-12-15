Zidane avec son ex, le coup de théâtre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ex-grande star de l'équipe de France avec laquelle il a marqué sa génération, Zinedine Zidane s'apprête à retrouver les Bleus puisqu'il est pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur national l'été prochain. Et Philippe Diallo, le président de la FFF, a annoncé un gros rebondissement sur le timing de cette officialisation tant attendue.

Après avoir entraîné à deux reprises le Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021), Zinedine Zidane semble bien parti pour retrouver un autre de ses anciens grands amours de joueur ! En effet, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et Zidane fait déjà figure de grandissime favori pour venir lui succéder. Mais un ultime doute demeure à ce sujet : le moment où la FFF officialisera cette arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus.

Zidane : À quand l'officialisation ? En novembre dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Philippe Diallo évoque deux options possibles pour la nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe de France : « Je vais en discuter à la fois avec Didier et avec mes collègues du comex (de la FFF). Pour annoncer le nouveau sélectionneur, il n'y a finalement que deux fenêtres. Soit à la fin de la Coupe du monde, soit une fenêtre un peu plus anticipée et suffisamment éloignée de la phase finale du Mondial. Une option, c'est la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril », indiquait le président de la Fédération Française de Football. Mais coup de théâtre ce wek-end : Diallo a tranché, et Zinedine Zidane devra donc visiblement patienter jusqu'à la fin du Mondial 2026.