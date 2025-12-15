Zinedine Zidane à Bordeaux, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé aux Girondins de Bordeaux, Marouane Chamakh y a ensuite joué en professionnels de 2003 et 2010. Une période au cours de laquelle le Marocain a notamment évolué avec un certain Yoann Gourcuff. Entre les deux, le courant est immédiatement passé sur le terrain. Connaissant donc très bien le Français, Chamakh a fait un parallèle avec un certain Zinedine Zidane.

Aujourd’hui à la retraite, Yoann Gourcuff était perçu comme l’un des plus grands talents du football français. Le milieu offensif avait d’ailleurs confirmé tout son potentiel sous le maillot des Girondins de Bordeaux, même s’il a ensuite eu plus de mal à le faire avec l’OL ou encore les Bleus. Il n’empêche que Gourcuff avait impressionné énormément de monde. Au point qu’on le compare régulièrement à Zinedine Zidane.

« Il est introverti, c’est sa nature » Maroune Chamakh connait lui très bien Yoann Gourcuff pour avoir été son partenaire chez les Girondins. Du côté de Bordeaux, le Marocain a ainsi pu apprendre à connaitre celui qu’on comparait à Zinedine Zidane. Et voilà que pour Kampo, Chamakh a fait un parallèle similaire : « Quand tu connais le personnage, il est introverti, c’est sa nature. Il est un peu timide. Ça c’est le Yoann en dehors du terrain ».