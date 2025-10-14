Yoann Gourcuff : Le transfert à l'origine d'une belle histoire d'amour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant deux saisons, avec les Girondins de Bordeaux, Yoann Gourcuff éclabousse la Ligue 1 de son talent. Exceptionnel sous les ordres de Laurent Blanc, le Français, arrivé en 2008 en provenance du Milan AC, formait également un duo redoutable avec Marouane Chamakh. Entre les deux, le courant est passé très facilement et la relation a été immédiate sur le terrain. Une belle histoire d'amour évoquée d'ailleurs par le Marocain, qui a poursuivi sa carrière à Arsenal après Bordeaux.

« Une connexion que je n’ai jamais eue avec d’autres joueurs » Interrogé par So Foot, Maroune Chamakh a raconté à quel point sa relation avec Yoann Gourcuff était particulière. L'ancien buteur des Girondins de Bordeaux a alors expliqué : « Je sens qu’il va se passer quelque chose quand il arrive en 2008 ? Personne ne s’attend à ce que ça prenne cette ampleur. Ça ne se passait pas très bien pour lui à Milan, il vient à Bordeaux et là, il y a quelque chose qui se passe chez lui, et c’est peut-être un peu contagieux. Il amène quelque chose, et nous, derrière, on suit. C’est vrai que c’est une personne un peu introvertie, mais sur le terrain, il était clairvoyant. J’avais un peu connu Johan Micoud juste avant, ça se passait déjà très bien dans le jeu. C’était dommage, parce qu’au moment où je commençais à super bien m’entendre avec lui, il ne prolonge pas. Gourcuff, c’était pratiquement dans le même style que Johan, mais beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune et avec une motivation incroyable. C’est une connexion que je n’ai jamais eue avec d’autres joueurs. C’est devenu plus qu’un ami ».