Yoann Gourcuff, le terrible fiasco qui a coûté très cher !

Passé par Rennes, le Milan AC, Bordeaux ou encore l'OL, Yoann Gourcuff a rapidement été présenté comme l'un des grands talents du football français. Le fait est que le milieu offensif n'a jamais vraiment été reconnu à sa juste valeur. Au final, la déception a été grande avec Gourcuff, mais voilà que ce fiasco aurait pu être évité et cela aurait alors donné un joueur exceptionnel au football français.

Aujourd'hui, la carrière de Yoann Gourcuff peut laisser un goût amer. Si l'ancien international français a été l'auteur de très beaux exploits, notamment avec Bordeaux, cela aurait pu être encore plus spectaculaire. Malheureusement pour Gourcuff, l'histoire retiendra qu'il n'a pas eu la carrière qu'on attendait de lui alors qu'un destin radieux lui était promis si toutes les conditions avaient été réunies...

« Le football français est passé à côté d’un très grand joueur » Connaissant très bien Yoann Gourcuff, Cyril Jeunechamp a eu la chance de le côtoyer et d'être son coéquipier au Stade Rennais. De quoi lui faire dire dans des propos accordés à Rennes Sport : « Quels ont été mes meilleurs coéquipiers à Rennes ? Il y a eu pas mal de bons joueurs, non ? Mais au-dessus du lot, je mettrais Yo Gourcuff, un talent brut, qui voyait et faisait tout plus vite que tout le monde, dès son arrivée dans le groupe. Pour moi, le football français, parce qu’il n’a pas cherché à connaître mieux l’homme, est passé à côté d’un très grand joueur ».