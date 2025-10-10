Lamine Yamal - Kylian Mbappé : Le coup de pression !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, la vie privée de Lamine Yamal intéresse autant la presse espagnole que ses performances sur le terrain. Cela ne plaît pas tellement à Kylian Mbappé, qui a poussé un coup de gueule sur le traitement médiatique dont est victime le jeune joueur du FC Barcelone. L’attaquant du Real Madrid demande à ce qu’on le laisse tranquille.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. L’Espagnol est arrivé deuxième du dernier Ballon d’or, juste derrière le joueur du PSG, Ousmane Dembélé. Mais contrairement au Parisien, la vie privée du Barcelonais fait beaucoup plus parler.

« Il faut le laisser tranquille » Malheureusement pour Lamine Yamal, il n’y a pas que ses performances sur le terrain qui sont scrutées. La vie privée du joueur de 18 ans intéresse aussi beaucoup la presse espagnole, notamment, mais cela peut être parfois difficile à vivre. Lors d’un entretien accordé à Movistar, Kylian Mbappé a justement demandé à ce qu’on laisse tranquille l’attaquant du Barça sur ce point-là. « On voit qu'il a une grande passion pour le football, et c'est la seule chose qu'il ne peut pas perdre. Le reste, c'est sa vie personnelle, les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle. Il faut le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu’en football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c’est un garçon de 18 ans. À cet âge-là, tout le monde fait des erreurs. On fait des choses bien, des choses mal… »