Alerte - Danger pour Kylian Mbappé : L'avertissement lancé en direct !

Kylian Mbappé est au centre des débats en cette trêve internationale, puisque sa présence pour les matchs face à l’Azerbaïdjan et l’Islande était loin d’être assurée. Mais il devrait finalement jouer ce vendredi soir, un choix que certains ne comprennent pas au vu de son état de santé et d’un calendrier surchargé.
C’est le troisième rendez-vous de la saison pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Au Parc des Princes, les Bleus vont recevoir l’Azerbaïdjan pour poursuivre les qualifications à la Coupe du monde 2026. Mais à quelques heures de cette rencontre, les débats font rage autour de Kylian Mbappé.
Le feuilleton Mbappé
Touché à une cheville avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France ne s’est pas entrainé de la semaine, ce qui laissait penser qu’il allait être laissé au repos par Deschamps. Aux dernières nouvelles Kylian Mbappé devrait plutôt être titulaire ce vendredi sur la pelouse du Parc des Princes, ce qui est loin d’enchanter tout le monde.
« C'est une équipe en carton, ne le fait pas jouer ! »
C’est le cas de Daniel Riolo, qui a fait savoir son incompréhension ce jeudi soir. « Je ne comprends pas qu’on discute de ça au moment où on parle sans arrêt de l’accumulation des matchs, avec des clubs qui font la guerre à des staff médicaux » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « Là Azerbaïdjan, Mbappé toute la semaine : tu ne t'entraînes pas, t'as mal à la cheville... C'est une équipe en carton. Mais ne le fait pas jouer ! ».