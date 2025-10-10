Alerte - Danger pour Kylian Mbappé : L'avertissement lancé en direct !

Axel Cornic

Kylian Mbappé est au centre des débats en cette trêve internationale, puisque sa présence pour les matchs face à l’Azerbaïdjan et l’Islande était loin d’être assurée. Mais il devrait finalement jouer ce vendredi soir, un choix que certains ne comprennent pas au vu de son état de santé et d’un calendrier surchargé.

C’est le troisième rendez-vous de la saison pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Au Parc des Princes, les Bleus vont recevoir l’Azerbaïdjan pour poursuivre les qualifications à la Coupe du monde 2026. Mais à quelques heures de cette rencontre, les débats font rage autour de Kylian Mbappé.

Le feuilleton Mbappé Touché à une cheville avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France ne s’est pas entrainé de la semaine, ce qui laissait penser qu’il allait être laissé au repos par Deschamps. Aux dernières nouvelles Kylian Mbappé devrait plutôt être titulaire ce vendredi sur la pelouse du Parc des Princes, ce qui est loin d’enchanter tout le monde.