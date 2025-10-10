Kylian Mbappé : L’annonce historique !

Alors qu’il compte 52 réalisations avec l’équipe de France, ce n’est plus qu’une question de temps avant que Kylian Mbappé ne dépasse Olivier Giroud, sur qui il compte cinq unités de retard, et devienne le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. L’attaquant du LOSC en a bien conscience et lui souhaite même d’aller beaucoup plus loin.
Deuxième au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France avec 52 réalisations, Kylian Mbappé rattrapera-t-il Olivier Giroud (57) vendredi, face à l’Azerbaïdjan ? « Je pense que je vais le battre mais quand, je ne sais pas. Peut-être demain, qui sait ? », a répondu l’attaquant du Real Madrid ce jeudi en conférence de presse.
« C'est quelque chose qui viendra naturellement »
« Peut-être dans plus longtemps. C'est quelque chose qui viendra naturellement et je passerai à autre chose ensuite », a ajouté Kylian Mbappé, qui estime pouvoir « enfiler les buts contre n’importe qui. »
« J'espère qu'il arrivera même à 100 buts »
« Évidemment qu'il va me battre, faut être sérieux », a répondu Olivier Giroud quand il a été interrogé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC. « Il a encore 5-7 ans, si ce n'est plus en équipe de France donc j'espère qu'il arrivera même à 100 buts, ce serait la logique. J'espère juste qu'il me battra après Noël que je puisse fêter Noël tranquillement (rires). »