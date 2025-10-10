Kylian Mbappé : L’annonce historique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il compte 52 réalisations avec l’équipe de France, ce n’est plus qu’une question de temps avant que Kylian Mbappé ne dépasse Olivier Giroud, sur qui il compte cinq unités de retard, et devienne le meilleur buteur de l’histoire des Bleus. L’attaquant du LOSC en a bien conscience et lui souhaite même d’aller beaucoup plus loin.

Deuxième au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France avec 52 réalisations, Kylian Mbappé rattrapera-t-il Olivier Giroud (57) vendredi, face à l’Azerbaïdjan ? « Je pense que je vais le battre mais quand, je ne sais pas. Peut-être demain, qui sait ? », a répondu l’attaquant du Real Madrid ce jeudi en conférence de presse.

« C'est quelque chose qui viendra naturellement » « Peut-être dans plus longtemps. C'est quelque chose qui viendra naturellement et je passerai à autre chose ensuite », a ajouté Kylian Mbappé, qui estime pouvoir « enfiler les buts contre n’importe qui. »