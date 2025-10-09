Retour à Paris : Mbappé annonce un moment historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France affrontera l'Azerbaïdjan vendredi soir au Parc des Princes, et Kylian Mbappé devrait finalement être titulaire avec les Bleus. L'attaquant du Real Madrid, qui compte seulement 5 pions de retard sur Olivier Giroud dans sa course au record de meilleur buteur de l'histoire des Bleus, n'exclut pas d'entrer dans l'histoire durant ce match.

Et si Kylian Mbappé nous proposait un moment historique vendredi soir, au Parc des Princes, à l'occasion du match entre l'équipe de France et l'Azerbaïdjan ? Le numéro 10 du Real Madrid pointe à la seconde place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, à cinq longueurs d'Olivier Giroud. Et il n'exclut pas de faire tomber ce record dès vendredi soir...

Mbappé s'apprête à dépasser Giroud « Je pense que je vais le battre mais quand, je ne sais pas. Peut-être demain, qui sait? Peut-être dans plus longtemps. C'est quelque chose qui viendra naturellement et je passerai à autre chose ensuite », a indiqué Kylian Mbappé en conférence de presse ce jeudi.