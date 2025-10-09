Zidane à la place de Deschamps en Équipe de France : Il annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane va-t-il révolutionner les Bleus sur le plan tactique ? Pierre Ménès ne croit absolument pas à cette théorie, et annonce que Zidane fera du Deschamps avec les mêmes joueurs à sa disposition.

Didier Deschamps va mettre un terme à 14 ans de règne sur le banc de l'équipe de France l'été prochain, et Zinedine Zidane fait figure de grand favori pour venir lui succéder. Mais faut-il pour autant s'attendre à un football offensif bien plus léché pour les Bleus sous les ordres de Zidane ?

Ménès critique le style Zidane Pierre Ménès livre un point de vue assez radical à ce sujet sur sa chaine Youtube : « Je n’ai pas mémoire que le jeu du Real ait été aussi technique que ça… C’était surtout être costaud derrière avec Sergio Ramos, et on joue sur Cristiano Ronaldo devant… En fait, tu fais avec l’outil que tu as. Sans vouloir revenir sur mes déclarations sur les joueurs de couleur qui composent très majoritairement l’Equipe de France, tu as aujourd’hui un profil de joueur qui émerge clairement en France : un joueur avec des qualités physiques au-dessus de la moyenne, une puissance au-dessus de la moyenne, et une vitesse au-dessus de la moyenne », explique-t-il.