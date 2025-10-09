Révolution avec Mbappé, Deschamps confirme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il laissera sa place à la tête de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps entend bien mener les Bleus vers les sommets. En attendant, le sélectionneur tricolore doit faire face à la montée en puissance d’une nouvelle génération menée par Kylian Mbappé. Ce dernier a confié que certains jeunes l’impressionnait au niveau de la mentalité.

L’équipe de France retrouvera l’Azerbaïdjan ce vendredi soir à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Avec de nombreux blessés, Didier Deschamps pourrait remanier son équipe, toujours portée par Kylian Mbappé, qui est cependant lui aussi incertain pour cette rencontre.

« Aujourd’hui, ils sont plus à l’aise » En poste depuis treize ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a connu plusieurs générations différentes de joueurs, et selon lui, les mentalités ne sont pas les mêmes. « Avant, les jeunes faisaient ce qu’on leur disait et puis voilà. Aujourd’hui, ils sont plus à l’aise parce qu’ils sont prêts plus tôt, ils jouent plus tôt, ils ont plus de maturité. Ils partent aussi très tôt à l’étranger », confie-t-il à l’AFP.