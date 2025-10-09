«On a eu un problème» : France 98 balance sur Zidane

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, Emmanuel Petit a évoqué sa relation avec Zinédine Zidane, avec qui il a remporté la Coupe du monde 1998 avec l’équipe de France. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal est revenu sur le « problème » qu’ils ont eu à la sortie de son premier livre.

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, Emmanuel Petit s’est prêté au « Jeu de la vérité », dans lequel il a été interrogé sur les dissensions qu’il peut exister au sein du groupe des Champions du monde 1998 français, et notamment sa relation avec Zinedine Zidane.

« On a eu un problème à la sortie de mon premier livre » « Zizou, on a eu un problème à la sortie de mon premier livre, sans que ce soit quelque chose d’agressif de ma part, il n’y avait pas d'arrière-pensée », a confié Emmanuel Petit. « Je disais que Zizou avait son pré carré avec certains joueurs au sein de l’équipe de France, comme moi également j’ai des affinités beaucoup plus fortes avec certains joueurs et à chaque fois qu’on se rencontre ces associations se reforment naturellement. »