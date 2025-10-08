OM : Zidane débarque à Marseille, la grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Zinedine Zidane va très bientôt faire son retour au Stade Vélodrome. L’ancien entraîneur du Real Madrid ne viendra pas remplacer Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM, mais sera présent dans l’antre du club marseillais dans le cadre d’un projet familial avec Universe Football, dont son neveu, Ryad Zidane, est le co-fondateur.

En attendant son grand retour sur banc, très probablement sur celui de l’équipe de France pour prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane va faire son grand retour au Stade Vélodrome. Le Ballon d’Or 1998 ne va pas devenir le nouvel entraîneur de l’OM, mais y sera présent dans le cadre d’un projet familial.

Zidane au Vélodrome avec Universe Football En effet, Zinedine Zidane sera au Vélodrome avec Universe Football, un projet porté et co-fondé par son neveu, Ryad Zidane, et qui s’est déjà tenu au Z5 d’Aix-en-Provence, appartenant à l’ancien entraîneur du Real Madrid.