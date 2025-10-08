Surprise, Rabiot recadre déjà un joueur après l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adrien Rabiot, fraîchement arrivé à l'AC Milan sous la direction de Massimiliano Allegri, n'a pas tardé à s'affirmer en tant que leader dans le vestiaire. L’ancien joueur de l’OM a profité d’un entretien accordé à la presse italienne pour lancer un avertissement à son coéquipier Rafael Leão, qui n’échappe pas aux critiques pour son rendement.

Considéré comme l’un des cadres de Roberto De Zerbi la saison dernière, Adrien Rabiot a finalement quitté l’OM à la fin du mercato, un départ qui fait suite à la bagarre survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. L’international français de 30 ans a rejoint Massimiliano Allegri, à la tête de l’AC Milan.

« Allegri m'a voulu au Milan parce qu'il sait que je peux transmettre mon expérience aux plus jeunes » « Allegri m'a voulu au Milan parce qu'il sait que je peux transmettre mon expérience aux plus jeunes, en m'engageant au maximum à l'entraînement comme en match, toujours avec l'envie de gagner », explique l’ancien joueur de l’OM, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.