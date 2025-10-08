Surprise, Rabiot recadre déjà un joueur après l’OM !

Adrien Rabiot, fraîchement arrivé à l'AC Milan sous la direction de Massimiliano Allegri, n'a pas tardé à s'affirmer en tant que leader dans le vestiaire. L’ancien joueur de l’OM a profité d’un entretien accordé à la presse italienne pour lancer un avertissement à son coéquipier Rafael Leão, qui n’échappe pas aux critiques pour son rendement.
Considéré comme l’un des cadres de Roberto De Zerbi la saison dernière, Adrien Rabiot a finalement quitté l’OM à la fin du mercato, un départ qui fait suite à la bagarre survenue dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. L’international français de 30 ans a rejoint Massimiliano Allegri, à la tête de l’AC Milan.
« Allegri m'a voulu au Milan parce qu'il sait que je peux transmettre mon expérience aux plus jeunes »
« Allegri m'a voulu au Milan parce qu'il sait que je peux transmettre mon expérience aux plus jeunes, en m'engageant au maximum à l'entraînement comme en match, toujours avec l'envie de gagner », explique l’ancien joueur de l’OM, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.
« Rafael Leão ? À son âge, il n'y a plus de temps à perdre »
Interrogé sur Rafael Leão, sous le feu des critiques en raison de ses prestations irrégulières chez les Rossoneri, Adrien Rabiot n’a d’ailleurs pas hésité à recadrer son coéquipier. « Je sais qu'on en parle beaucoup. C'est un joueur qui a du potentiel, mais à 26 ans, on n'est plus tout jeune. À son âge, il n'y a plus de temps à perdre. Le temps passe vite, prévient le milieu formé au PSG. Ce serait dommage qu'il reste seulement un grand joueur potentiel. J'espère qu'il se rend compte qu'il a les moyens de rivaliser avec les plus forts. Mais peut-être n'a-t-il pas la volonté ou la passion d'un Modric. Leao doit se demander où il veut aller, s'il se contente de ce qu'il a ou si son objectif est de devenir ce qu'il peut être. Ce serait dommage pour nous, car ce serait du gâchis s'il n'exprimait pas tout son potentiel et ne se concentrait pas à 100 % sur son travail. Allegri sait tirer le meilleur de ses joueurs. J'espère qu'il aura également une influence positive sur lui. C'est peut-être la bonne occasion pour Leao. »