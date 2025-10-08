Jérôme Rothen : Le clash avec Zidane qui lui a coûté très cher !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jérôme Rothen l'a déjà raconté à plusieurs reprises, ça a chauffé avec Zinedine Zidane. En effet, lors d'une rencontre entre l'AS Monaco et le Real Madrid, l'ancien Merengue l'aurait insulté de « fils de p*** ». Un clash qui n'a visiblement pas été sans conséquence pour Rothen, puisque cela lui aurait ensuite coûté très cher selon ses dires. Explications.

Aujourd'hui, Jérôme Rothen et Zinedine Zidane sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Des tensions qui remonteraient à 2004 et une rencontre entre l'AS Monaco et le Real Madrid. C'est lors de ce match que ça aurait dérapé avec notamment des insultes lâchées par Zizou, qui aurait lâché alors que Rothen se trouvait au sol : « Relève-toi, fils de p*** ». « Je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part du joueur que j'admire le plus au monde », avait ensuite raconté l'ancien Monégasque dans son autobiographie.

« Ça m’a coûté la Coupe du monde en 2006 » Et voilà que ce clash avec Zinedine Zidane a eu de grosses répercussions pour Jérôme Rothen. C'est ce qu'a expliqué le désormais présentateur de Rothen s'enflamme sur RMC : « Est-ce que j’ai payé mon inimitié avec Zidane ? On connait cette altercation, je l’ai raconté dans mon livre, je ne vais pas revenir dessus. J’ai raconté ma vie, des anecdotes et il y en a une qui tombe sur Zidane. Par la suite, à court terme, dans ma carrière en sélection, ça m’a coûté la Coupe du monde en 2006. C’est sûr ».