Jérôme Rothen : Le clash avec Zidane qui lui a coûté très cher !

Jérôme Rothen l'a déjà raconté à plusieurs reprises, ça a chauffé avec Zinedine Zidane. En effet, lors d'une rencontre entre l'AS Monaco et le Real Madrid, l'ancien Merengue l'aurait insulté de « fils de p*** ». Un clash qui n'a visiblement pas été sans conséquence pour Rothen, puisque cela lui aurait ensuite coûté très cher selon ses dires. Explications.
Aujourd'hui, Jérôme Rothen et Zinedine Zidane sont loin d'être les meilleurs amis du monde. Des tensions qui remonteraient à 2004 et une rencontre entre l'AS Monaco et le Real Madrid. C'est lors de ce match que ça aurait dérapé avec notamment des insultes lâchées par Zizou, qui aurait lâché alors que Rothen se trouvait au sol : « Relève-toi, fils de p*** ». « Je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part du joueur que j'admire le plus au monde », avait ensuite raconté l'ancien Monégasque dans son autobiographie.
« Ça m’a coûté la Coupe du monde en 2006 »
Et voilà que ce clash avec Zinedine Zidane a eu de grosses répercussions pour Jérôme Rothen. C'est ce qu'a expliqué le désormais présentateur de Rothen s'enflamme sur RMC : « Est-ce que j’ai payé mon inimitié avec Zidane ? On connait cette altercation, je l’ai raconté dans mon livre, je ne vais pas revenir dessus. J’ai raconté ma vie, des anecdotes et il y en a une qui tombe sur Zidane. Par la suite, à court terme, dans ma carrière en sélection, ça m’a coûté la Coupe du monde en 2006. C’est sûr ».
« On m’a fait passer pour quelqu’un qui était contre le retour de Zidane »
« Après, cette altercation, on ne se disait plus bonjour. En 2005, il est revenu et on m’a fait passer pour celui qui était dessus qu’il revienne alors que pas du tout. C’est les médias ça, ils ont insisté là-dessus et je me suis retrouvé au milieu de tout ça, dans cette tempête. Quand Zizou est revenu en 2005 face à la Côte d’Ivoire, j’ai pris une bronca comme jamais quand je touchais le ballon car on m’a fait passer pour quelqu’un qui était contre le retour de Zidane. Derrière, toute l’année, j’ai été appelé, sauf que quand il a fallu faire la Coupe du monde, que je méritais de faire, je ne l’ai pas fait. Sagnol m’avait expliqué pourquoi et que plusieurs avaient mis une croix sur moi. Ça m’a coûté ce moment-là », a ajouté Jérôme Rothen, qui aurait donc loupé la Coupe du monde 2006 à cause de ce clash avec Zinedine Zidane.