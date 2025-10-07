Benzema - Équipe de France : Un nouveau coup historique décidé par Deschamps ?

Florian Thauvin, fraîchement arrivé au RC Lens, fait son grand retour dans le groupe France après 2309 jours d'absence. S'il joue contre l'Azerbaïdjan ou l'Islande, le champion du monde pourrait établir un nouveau record d'écart entre deux sélections, dépassant ainsi Vikash Dhorasoo et Karim Benzema.
Arrivé au RC Lens cet été, Florian Thauvin n’a pas traîné avant de s’illustrer dans le nord de la France, de quoi lui rouvrir les portes de la sélection. Ce lundi, Didier Deschamps a décidé de rappeler le champion du monde tricolore, qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis 2309 jours, un soir de juin 2019 en Andorre.
Thauvin pourrait battre un record
Et s’il venait à jouer contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) ou l’Islande (13 octobre), Florian Thauvin pourrait battre un record en signant le plus grand écart entre deux sélections en termes de matches manqués, soit 77 en cas d'apparition sur la pelouse au Parc des Princes dès vendredi.
Dhorasoo et Benzema battus ?
Pour l’heure, personne n’a fait mieux que Vikash Dhorasoo (73) entre le 9 juin 1999, déjà contre Andorre, et le 8 septembre 2004 face aux Féroé. Karim Benzema suit de près avec 71 matches manqués entre le 8 octobre 2015 et le 13 juin 2022, selon les chiffres du site Chroniques Bleues. Sous l’ère Deschamps débutée en 2012, c’est donc l’ancienne star du Real Madrid qui possède le record. A voir s’il sera battu par l’attaquant lensois de 32 ans…