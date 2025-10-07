Benzema - Équipe de France : Un nouveau coup historique décidé par Deschamps ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Florian Thauvin, fraîchement arrivé au RC Lens, fait son grand retour dans le groupe France après 2309 jours d'absence. S'il joue contre l'Azerbaïdjan ou l'Islande, le champion du monde pourrait établir un nouveau record d'écart entre deux sélections, dépassant ainsi Vikash Dhorasoo et Karim Benzema.

Arrivé au RC Lens cet été, Florian Thauvin n’a pas traîné avant de s’illustrer dans le nord de la France, de quoi lui rouvrir les portes de la sélection. Ce lundi, Didier Deschamps a décidé de rappeler le champion du monde tricolore, qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis 2309 jours, un soir de juin 2019 en Andorre.

Thauvin pourrait battre un record Et s’il venait à jouer contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) ou l’Islande (13 octobre), Florian Thauvin pourrait battre un record en signant le plus grand écart entre deux sélections en termes de matches manqués, soit 77 en cas d'apparition sur la pelouse au Parc des Princes dès vendredi.