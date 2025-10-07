Zidane en Algérie, c’est la folie !

Gardien de but de Grenade en deuxième division espagnole, Luca Zidane a récemment obtenu la nationalité algérienne. Il a donc été convoqué pour cette trêve internationale et forcément son arrivée fait beaucoup de bruit quand on porte un tel nom de famille. Le joueur de 27 ans a reçu un accueil incroyable à Alger.
Légende du football français, Zinédine Zidane a transmis cette passion à ses 4 fils, qui se sont tous lancés vers les sommets. Son deuxième fils, Luca, évolue à Grenade depuis 2024, lui qui a démarré sa carrière professionnelle au Real Madrid. A la recherche d'un gardien, l'équipe d'Algérie est allée le réquisitionner alors que deux grandes échéances arrivent dans les prochains mois : la CAN et la Coupe du monde. L'excitation autour de son arrivée en sélection est grandissante.
Luca Zidane accueilli en héros
D'après les informations de Foot Mercato, Luca Zidane a reçu un magnifique accueil à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Le natif de Marseille va rejoindre sa nouvelle sélection pour une grande première puisque l'Algérie disputera un match face à la Somalie le 9 octobre et un autre face à l'Ouganda le 14 octobre dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.
L'Algérie a misé sur Zidane
A la recherche d'un gardien efficace, l'Algérie s'est tournée vers Luca Zidane. A 27 ans, le portier actuel de Grenade ne présente pas un bilan statistique exceptionnel avec son club puisqu'il a encaissé 13 buts en 7 rencontres de championnat. Mais le prestige de son nom permet à l'Algérie d'être un peu plus sous le feu des projecteurs. Les hommes de Vladimir Petkovic tenteront de valider leur ticket pour le Mondial l'an prochain.