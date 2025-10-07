Zidane en Algérie, c’est la folie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien de but de Grenade en deuxième division espagnole, Luca Zidane a récemment obtenu la nationalité algérienne. Il a donc été convoqué pour cette trêve internationale et forcément son arrivée fait beaucoup de bruit quand on porte un tel nom de famille. Le joueur de 27 ans a reçu un accueil incroyable à Alger.

Légende du football français, Zinédine Zidane a transmis cette passion à ses 4 fils, qui se sont tous lancés vers les sommets. Son deuxième fils, Luca, évolue à Grenade depuis 2024, lui qui a démarré sa carrière professionnelle au Real Madrid. A la recherche d'un gardien, l'équipe d'Algérie est allée le réquisitionner alors que deux grandes échéances arrivent dans les prochains mois : la CAN et la Coupe du monde. L'excitation autour de son arrivée en sélection est grandissante.

Luca Zidane accueilli en héros D'après les informations de Foot Mercato, Luca Zidane a reçu un magnifique accueil à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Le natif de Marseille va rejoindre sa nouvelle sélection pour une grande première puisque l'Algérie disputera un match face à la Somalie le 9 octobre et un autre face à l'Ouganda le 14 octobre dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.