Arrivée de Zidane : Grande annonce à Paris !

Officiellement appelé en sélection d'Algérie pour la première fois de sa carrière, Luca Zidane va donc découvrir un nouveau challenge avec les Fennecs. Et son compatriote algérien Ilan Kebbal, buteur vendredi soir avec le Paris FC à Jean Bouin contre Lorient, a ensuite passé un message à Zidane en vantant déjà ses qualités.

La nouvelle a fait grand bruit ces derniers jours : Luca Zidane (27 ans), gardien de Grenade et fils de Zinedine Zidane, a opté en faveur de la sélection d'Algérie pour sa carrière internationale. Un choix qui a fait débat et en a surpris plus d'un, mais de son côté, Ilan Kebbal (27 ans) semble ravi. Et l'attaquant du Paris FC, buteur vendredi soir en Ligue 1 à domicile contre le FC Lorient (2-0), a ensuite donné son ressenti en zone mixte sur l'arrivée de Zidane avec l'Algérie.

« On va l'accueillir comme il faut » « Luca Zidane, c'est bien, je le connais un petit peu. Je suis originaire de Marseille, de temps en temps on faisait du foot ensemble. On est très contents. J'espère que ça va bien se passer. On va l'accueillir comme il faut. C'est un très bon gardien. J'espère qu'on ira chercher la qualification tous ensemble, avec lui aussi », indique l'attaquant algérien du Paris FC au sujet de Luca Zidane.