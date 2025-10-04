Zidane arrive : L'énorme message à Paris !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche d'une nouvelle trêve internationale, l'équipe nationale d'Algérie va recevoir un renfort particulier pour les deux prochains matches dans le cadre de matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. En effet, Luca Zidane a récemment obtenu la nationalité algérienne et vient d'être convoqué. Une nouvelle qui enchante Ilan Kebbal, joueur du Paris FC.

Deuxième fils de la légende Zinédine Zidane, Luca Zidane, qui a débuté au Real Madrid, a eu du mal à se faire une place au sommet. A 27 ans, il occupe le poste de gardien de Grenade, club de deuxième division espagnole et le début de saison a été assez difficile. Toutefois, il a fait le choix de prendre la nationalité algérienne pour pouvoir jouer en sélection. L'Algérie disputera la CAN et espère bien se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Luca Zidane retrouvera Ilan Kebbal, lui aussi convoqué pour le prochain rassemblement.

Luca Zidane bien accueilli en Algérie Malgré sa présence dans les équipes de jeunes françaises, Luca Zidane a changé de nationalité sportive et apportera son aide à l'Algérie. Il retrouvera quelques têtes bien connues, à commencer par Ilan Kebbal. « Luca Zidane, c’est bien, je le connais un petit peu. Je suis originaire de Marseille, de temps en temps on faisait du foot ensemble. On est très contents. J’espère que ça va bien se passer. On va l’accueillir comme il faut. C’est un très bon gardien. J’espère qu’on ira chercher la qualification tous ensemble, avec lui aussi » a confié le joueur du Paris FC comme le rapporte Foot Mercato.