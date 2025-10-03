Zidane en Algérie : L'annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Luca Zidane a été convoqué pour la première fois par l'Algérie. Un choix qui a largement été commenté, certains reprochant au gardien de but une décision opportuniste du haut de ses 27 ans. Mais Vladimir Petkovic est sorti du silence, assurant qu'il suivait le fils du Ballon d'Or 1998 depuis très longtemps.

C'est donc officiel. Du haut de ses 27 ans, Luca Zidane va découvrir la sélection algérienne. Vladimir Petkovic l'a effectivement convoqué pour affronter la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté, mais le sélectionneur des Fennecs met fin à la polémique qui entoure le gardien de but de Grenade.

Luca Zidane avec l'Algérie « Moi, je pense que si j’ai convoqué ce joueur, c’est qu’il mérite d’être convoqué. Je suis convaincu qu’avec ses caractéristiques, parce que c’est un joueur qu’on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d’autres qualités dans le groupe », assure-t-il en conférence de presse, avant d'en dire plus au sujet du rôle de Luca Zidane avec la sélection.