PSG : Kvaratskhelia tombe dans les pommes, la folle réaction de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Mercredi soir, avant d’affronter le FC Barcelone, Joao Neves a dû laisser sa place de titulaire à Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du PSG a eu peur de se blesser et il a donc choisi de ne pas forcer. Quelques mois auparavant, une situation du même type était arrivée avec Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique n’avait pas paniqué et avait alors fait appel à Bradley Barcola, qui avait inscrit un doublé.

Dernièrement, le PSG est quelque peu miné par les blessures. Face au FC Barcelone mercredi soir, le club de la capitale était notamment privé de Désiré Doué, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique a également dû faire face au forfait de dernière minute de Joao Neves.

Neves a eu peur de se blesser Alors qu’il était annoncé titulaire mercredi soir, Joao Neves n’a finalement pas joué une minute contre le Barça. Le milieu de terrain a été remplacé par Warren Zaïre-Emery juste avant le début du match car il avait peur de se blesser. Finalement, le PSG a réussi à s’en sortir sans l’international portugais, qui pourra sans doute rejouer dimanche face au LOSC.