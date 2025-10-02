Des stars de légende : Riolo annonce du lourd au PSG !

Amadou Diawara

Depuis de longs mois, Nuno Mendes et Achraf Hakimi enchainent les performances XXL avec le PSG. Passeurs décisifs ce mercredi face au FC Barcelone, les deux latéraux ont été les grands artisans de la victoire parisienne. Interrogé après le coup de sifflet final de Barça-PSG, Daniel Riolo n'a pas hésité à comparer Nuno Mendes et Achraf Hakimi à Marcelo et Cafu.

Depuis le début de la saison dernière, Luis Enrique peut se vanter d'avoir des latéraux hors du commun. En effet, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont impériaux depuis de longs mois.

Riolo rend hommage à Mendes et Hakimi Lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG ce mercredi soir, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont permis à leur équipe de rentrer à Paris avec les trois points (2-1). En effet, les deux latéraux parisiens sont impliqués sur les buts de leur équipe, ayant délivré une passe décisive chacun.