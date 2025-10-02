Des stars de légende : Riolo annonce du lourd au PSG !

Depuis de longs mois, Nuno Mendes et Achraf Hakimi enchainent les performances XXL avec le PSG. Passeurs décisifs ce mercredi face au FC Barcelone, les deux latéraux ont été les grands artisans de la victoire parisienne. Interrogé après le coup de sifflet final de Barça-PSG, Daniel Riolo n'a pas hésité à comparer Nuno Mendes et Achraf Hakimi à Marcelo et Cafu.
Depuis le début de la saison dernière, Luis Enrique peut se vanter d'avoir des latéraux hors du commun. En effet, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont impériaux depuis de longs mois.
Riolo rend hommage à Mendes et Hakimi
Lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG ce mercredi soir, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont permis à leur équipe de rentrer à Paris avec les trois points (2-1). En effet, les deux latéraux parisiens sont impliqués sur les buts de leur équipe, ayant délivré une passe décisive chacun.
«Tu es obligé de penser à des Cafu, Marcelo»
Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG à Barcelone, Daniel Riolo a comparé Achraf Hakimi et Nuno Mendes à Cafu et Roberto Carlos, ainsi qu'à Daniel Alves et Jordi Alba. « Honnêtement, aujourd’hui, Hakimi et Mendes, tu es obligé de penser à des Cafu, Marcelo. Tu te remémores ce genre de joueurs là. La grande époque de Dani Alvès, la grande époque de Jordi Alba. Ce sont des latéraux qui font des différences », a déclaré le journaliste de RMC Sport.