PSG - Barcola : Le malaise révélé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aligné sur le front de l'attaque du PSG aux côtés d'Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu mercredi soir à Barcelone, Bradley Barcola a fait preuve de déchat dans la finition, gâchant plusieurs occasions franches. Et en direct sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a pointé du doigt ce défaut récurrent chez l'attaquant de l'équipe de France.

Avec les absences d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG était contraint d'aligner une trio d'attaque inédit mercredi soir pour son périlleux déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le deux jeunes titis Ibrahim Mbaye (17 ans) et Senny Mayulu (19 ans) ont été titularisés par Luis Enrique avec Bradley Barcola, qui faisait donc figure de leader offensif pour le PSG dans ce match.

Barcola en-dessous Mais Barcola a une nouvelle fois fait preuve de déchet dans la finition, et Daniel Riolo n'a pas manqué de tacler le numéro 29 du PSG en direct dans l'After Foot sur RMC après la rencontre : « Le moins bon des trois attaquants a été Barcola ? Je suis d’accord. Alors que c’était censé être le gars potentiellement titulaire de cette équipe », constate Riolo sur l'international français.