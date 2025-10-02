Officiel : Le PSG a trouvé mieux que Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le déplacement à Barcelone, Luis Enrique avait décidé d'aligner Senny Mayulu au poste d'avant-centre, un choix payant puisque le jeune joueur du PSG a ouvert le score, mais en entrant en jeu, Gonçalo Ramos a scellé la victoire parisienne (2-1). L'attaquant portugais a d'ailleurs battu un record de Kylian Mbappé.

Pour le déplacement à Barcelone, Luis Enrique était privé de ses trois attaquants habituellement titulaires à savoir Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Et pourtant, Gonçalo Ramos n'était pas titulaire au coup d'envoi, Senny Mayulu lui étant préféré pour occuper le poste d'avant-centre du PSG.

Gonçalo Ramos le super-sub Un choix payant puisque c'est Senny Mayulu qui a ouvert le score contre le FC Barcelone avant que Gonçalo Ramos n'offre la victoire au PSG en toute fin de match (2-1). Le Portugais inscrit donc un nouveau but après son entrée en jeu. Une habitude.