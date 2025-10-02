Officiel : Le PSG a trouvé mieux que Kylian Mbappé !

Pour le déplacement à Barcelone, Luis Enrique avait décidé d'aligner Senny Mayulu au poste d'avant-centre, un choix payant puisque le jeune joueur du PSG a ouvert le score, mais en entrant en jeu, Gonçalo Ramos a scellé la victoire parisienne (2-1). L'attaquant portugais a d'ailleurs battu un record de Kylian Mbappé.
Pour le déplacement à Barcelone, Luis Enrique était privé de ses trois attaquants habituellement titulaires à savoir Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Et pourtant, Gonçalo Ramos n'était pas titulaire au coup d'envoi, Senny Mayulu lui étant préféré pour occuper le poste d'avant-centre du PSG.
Gonçalo Ramos le super-sub
Un choix payant puisque c'est Senny Mayulu qui a ouvert le score contre le FC Barcelone avant que Gonçalo Ramos n'offre la victoire au PSG en toute fin de match (2-1). Le Portugais inscrit donc un nouveau but après son entrée en jeu. Une habitude.
Kylian Mbappé battu !
En effet, c'est la 17e fois que Gonçalo Ramos marque après être entré en jeu, ce qui en fait le meilleur buteur remplaçant de l'histoire du PSG devant un certain Kylian Mbappé qui avait inscrit 16 buts en sortie de banc. Cette saison, Ramos a d'ailleurs inscrit ses trois buts après une entrée en jeu alors qu'il est resté muet lors de ses quatre titularisations.