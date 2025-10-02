Coup de pression pour une star du PSG, Samir Nasri répond cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est attendu au tournant. Décisif pour ses débuts, le gardien parisien s’est également loupé sur le but victoire de l’OM lors du Classique. De quoi mettre une énorme pression à Chevalier et laisser la porte ouverte à un possible changement de gardien ? Samir Nasri a été très clair sur la question.

Le 22 septembre dernier, l’OM remportait le Classique au Vélodrome face au PSG (1-0). Loin d’être irréprochable sur le but olympien, Lucas Chevalier a vivement été pointé du doigt. Ayant déjà une énorme pression sur les épaules en remplaçant Gianluigi Donnarumma, le nouveau gardien du PSG n’a pas forcément rassuré ses détracteurs. Pas de quoi toutefois perdre des points aux yeux de Luis Enrique.

« Il n’est pas sous pression » Avec cette boulette face à l’OM, Lucas Chevalier n’aurait pas grand chose à craindre dans l’immédiat pour son poste de numéro 1 au PSG. En effet, pour le Canal Champions Club, Samir Nasri a assuré à propos du gardien parisien : « Pour moi, il n’est pas sous pression. Il peut faire encore une erreur et il jouera. C’est un choix de Luis Enrique ».