Un nouveau joueur au PSG : Son entourage prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Quentin Ndjantou fait grandement parler du côté du PSG après avoir fait ses débuts en professionnel contre Auxerre samedi. Mais face à l'engouement médiatique que cela peut susciter, l'entourage du crack a décidé de protéger au mieux celui qui pourrait avoir du temps de jeu contre le FC Barcelone.

Quentin Enzo Leo Ndjantou Mbitcha. Voilà un nom auquel il va peut-être falloir s'habituer. En effet, le jeune attaquant parisien a fait ses premiers pas en professionnel contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0), profitant des nombreuses blessures dans le secteur offensif du PSG.

L'entourage de Ndjantou va le protéger Une première sortie remarquée qui en appellera surement d'autres puisque Quentin Ndjantou est présent dans le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter le FC Barcelone ce mercredi soir. Conscient de l'emballement médiatique que pourrait susciter de tels débuts, l'entourage de l'attaquant de 18 ans a décidé de prendre les choses en mains. Ainsi, selon les informations de RMC Sport, les proches de Quentin Ndjantou vont prendre soin de lui, en l'encadrant de la meilleure des façon. Il faut dire que l'entourage du joueur refuse de céder à l'enflammade, conscient que s'il est appelé par Luis Enrique, c'est également en raison de l'hécatombe au sein du secteur offensif du PSG.