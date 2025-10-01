Un nouveau joueur au PSG : Son entourage prend une décision radicale !

Depuis quelques jours, Quentin Ndjantou fait grandement parler du côté du PSG après avoir fait ses débuts en professionnel contre Auxerre samedi. Mais face à l'engouement médiatique que cela peut susciter, l'entourage du crack a décidé de protéger au mieux celui qui pourrait avoir du temps de jeu contre le FC Barcelone.
Quentin Enzo Leo Ndjantou Mbitcha. Voilà un nom auquel il va peut-être falloir s'habituer. En effet, le jeune attaquant parisien a fait ses premiers pas en professionnel contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0), profitant des nombreuses blessures dans le secteur offensif du PSG.
L'entourage de Ndjantou va le protéger
Une première sortie remarquée qui en appellera surement d'autres puisque Quentin Ndjantou est présent dans le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter le FC Barcelone ce mercredi soir. Conscient de l'emballement médiatique que pourrait susciter de tels débuts, l'entourage de l'attaquant de 18 ans a décidé de prendre les choses en mains. Ainsi, selon les informations de RMC Sport, les proches de Quentin Ndjantou vont prendre soin de lui, en l'encadrant de la meilleure des façon. Il faut dire que l'entourage du joueur refuse de céder à l'enflammade, conscient que s'il est appelé par Luis Enrique, c'est également en raison de l'hécatombe au sein du secteur offensif du PSG.
«C'est pour ça que nous avons toujours pensé aux titis»
D'ailleurs en conférence de presse après la victoire contre Auxerre, Luis Enrique s'était d'ailleurs enflammé pour l'entrée en jeu de Quentin Ndjantou : « C'est pour ça que nous avons toujours pensé aux titis. Ils sont là. Je pense que l'identité de ce club, l'ADN de ce club, c'est d'avoir confiance en les jeunes joueurs. Aujourd'hui, ils ont débuté et ils ont fait un très bon match, avec personnalité, avec une identité claire et avec ambition, avec cette énergie. Je suis content pour eux et je dois féliciter les deux joueurs parce qu'ils méritent ces félicitations ».