Vitinha écarté : Le coup de théâtre au PSG !

Luis Enrique est confronté à un sacré casse-tête pour compenser le onze de départ qui débutera à Barcelone mercredi soir. Les doutes sont nombreux, notamment au milieu de terrain où Vitinha pourrait être écarté de l'équipe de départ. Warren Zaïre-Emery pourrait bien être l'une des surprises côté PSG.

Le PSG est confronté à une cascade de blessure au moment de se déplacer à Barcelone ce mercredi soir. Ainsi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont tous officiellement forfait pour ce choc, mais d'autres incertitudes sont toujours présentes.

Vitinha écarté du onze de départ ? C'est notamment le cas au milieu de terrain où Fabian Ruiz et Joao Neves, absents samedi contre Auxerre, et Vitinha sorti sur blessure. Les trois joueurs sont toutefois présents dans le groupe mais alors que L'EQUIPE et Le Parisien annoncent que le trio sera titulaire, RMC annonce un coup de théâtre avec la possibilité que Vitinha ne soit pas titulaire. Dans cette optique, Warren Zaïre-Emery le remplacerait.