Marquinhos : Le coup de tonnerre qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, contre l’AJ Auxerre, le PSG sera privé de Marquinhos. Le club de la capitale a annoncé la blessure de son défenseur central brésilien, qui va également manquer le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions. L’absence du capitaine parisien va d’ailleurs être préjudiciable aux Rouge-et-Bleu.

L’infirmerie continue de se remplir au PSG. Ce vendredi, le club de la capitale a annoncé à la surprise général la blessure de Marquinhos. Touché à la cuisse dans les ultimes minutes du Classique contre l’OM, le défenseur central brésilien va rester en soins plusieurs semaines. Déjà forfait pour la réception de l’AJ Auxerre ce samedi soir, le capitaine parisien va également manquer le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions le 1er octobre.

La blessure de Marquinhos préjudiciable pour le PSG contre Barcelone Comme le rapporte Le Parisien, l’absence de Marquinhos face à Lamine Yamal et ses coéquipiers sera à coup sûr préjudiciable pour le PSG, même si sa blessure ne semble pas très grave. Luis Enrique va devoir faire le bon choix pour remplacer le défenseur de 31 ans, qui est l’un des meilleurs éléments des Rouge-et-Bleu.