Le PSG a choisi le remplaçant de Dembélé, c'est inattendu !

Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG affronte Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir. Alors qu'Ousmane Dembélé est actuellement blessé, Luis Enrique devrait aligner Kang-In Lee à la pointe de son attaque. Gonçalo Ramos étant passé totalement à côté de son match face à l'OM.

Après sa défaite face à l' OM ce lundi soir, le PSG doit absolument remporter son prochain match de Ligue 1 , et ce, pour ne pas chuter au classement. Le club de la capitale étant actuellement deuxième du championnat, à égalité de points (12) avec l' OL , le RC Strasbourg , et l'actuel leader : l' AS Monaco.

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a rendez-vous avec Auxerre , et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 . Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait changer d'attaquant de pointe.

PSG-AJA : Luis Enrique va titulariser Lee ?

Privé d'Ousmane Dembélé, blessé, Luis Enrique a titularisé Gonçalo Ramos face à l'OM ce lundi soir. Alors que le buteur portugais s'est loupé au Vélodrome, le coach du PSG compterait le remplacer. D'après Le Parisien, Luis Enrique compterait miser sur Kang-In Lee, et ce, même n'a jamais été convaincu dans l'axe de son attaque ; contrairement à Senny Mayulu, qui a réalisé de bonnes choses contre l'Atalanta lors de la première journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

La composition probable du PSG : Lucas Chevalier – Achraf Hakimi (capitaine), Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez – Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Bradley Barcola, Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia.