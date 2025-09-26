Malédiction au PSG : Après Marquinhos, Luis Enrique perd encore un joueur ?

Alexis Brunet

Ce vendredi, le PSG a annoncé que son capitaine Marquinhos avait rejoint l’infirmerie et qu’il serait absent pendant plusieurs semaines. Le défenseur central va donc manquer le choc face au FC Barcelone et il y a un risque que cela soit le cas également pour Fabian Ruiz. Luis Enrique ne devrait donc pas prendre de risque avec le milieu de terrain espagnol et lui faire débuter la rencontre face à Auxerre sur le banc.

Lors du dernier match de Ligue 1 face à l’OM (défaite 1-0), le PSG était privé de nombreux cadres. Luis Enrique a dû composer sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Bradley Barcola. Alors que l'ancien Lyonnais devrait faire son retour contre Auxerre, un autre Parisien a pris sa place à l’infirmerie.

Marquinhos également blessé Ce vendredi, le PSG a annoncé que Marquinhos s’était lui aussi blessé. Présent en conférence de presse, Luis Enrique en a dit plus sur la blessure du capitaine parisien. « Ç’a été sur la dernière action du match contre Marseille. Il m’a dit qu’il avait ressenti un peu de douleur. Rien d’important, mais il faut être attentif, nous ne voulons pas prendre de risque. Un match avec cette intensité, c’est normal. C’est dommage pour nous parce qu’il est notre capitaine. Mais je me répète, il faut être prêt et je pense que nous sommes prêts. »