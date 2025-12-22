Antoine Dupont et son salaire, c'est du jamais vu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Selon les différentes rumeurs, Antoine Dupont toucherait aujourd'hui aux alentours de 3M€ par an. Mais voilà que son salaire au Stade Toulousain représenterait moins de la moitié de cette somme, environ 800 000€. La star du rugby français gagne donc davantage grâce à son droit à l'image. Une situation inédite comme l'a souligné Mourad Boudjellal.

A 29 ans, Antoine Dupont est aujourd'hui devenu plus qu'un simple joueur de rugby. Un statut qui lui permet notamment de collaborer avec de nombreuses et prestigieuses marques. Forcément, cela lui rapporte de l'argent, beaucoup plus d'ailleurs qu'en jouant au Stade Toulousain. En effet, alors que son salaire de joueur de rugby serait de l'ordre de 800 000€ à l'année, les gains totaux de Dupont seraient de 3M€ par an.

« Depuis Chabal, aucun joueur français n'avait eu une telle notoriété » Antoine Dupont gagne donc plus en dehors que sur un terrain de rugby. Une situation incroyable à propos de laquelle Mourad Boudjellal a confié pour Rugby Magazine : « Le rugby, qui s'est popularisé, est capable de fabriquer des stars pour être un vecteur de consommation auprès du rugby. Antoine fait du bien au rugby. Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir. Depuis Chabal, aucun joueur français n'avait eu une telle notoriété, jusqu'à gagner plus en droits d'imag qu'en salaire ».