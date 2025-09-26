EA SPORTS FC 26 : Le 10 Sport a testé EA FC 26 pour vous !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est ce vendredi qu'est prévue la sortie mondiale d'EA SPORTS FC 26, une semaine après l'accès anticipé pour ceux qui avaient précommandé l'édition Ultimate. C'est désormais une habitude, pour la troisième année consécutive et la fin du partenariat avec la FIFA, la simulation de football la plus puissante revient avec sa nouvelle identité. EA FC 26 est d'ailleurs particulièrement attendu après les critiques suscitées par son prédécesseur. Mais le défi est-il relevé ? Le 10 Sport a testé ce nouvel opus.

La plus célèbre simulation de football est enfin de retour ! Une semaine après l'accès anticipé, la sortie mondiale d'EA SPORTS FC 26 est prévue pour ce vendredi 26 septembre. Un nouvel opus particulièrement attendu et scruté compte tenu des nombreuses critiques qui ont accompagné son prédécesseur toute la saison dernière. EA FC 26 joue donc très gros. Côté nouveautés, on peut déjà regretter l'absence de certaines licences notamment en Serie A dont celles de l'Inter et l'AC Milan qui ne sont pas sous licence officielle comme l'Atalante Bergame ou la Lazio. En revanche, ce nouvel opus a obtenu de nouvelles licences à l'image de l'arrivée de certains stades comme La Beaujoire. L'enceinte du FC Nantes rejoint donc Bollaert, le Parc des Princes, le Vélodrome ou la Decathlon Arena.

Nouveau Gameplay : EA Sports a écouté les joueurs ? Là où EA FC 26 est particulièrement attendu, c'est sur le gameplay. Et pour cause, le précédent opus a été vivement critiqué compte tenu de son manque de réalisme à différents aspects. L'un des gros points noirs qui avait été pointé du doigt concernait la défense auto. Les développeurs d'EA FC 26 ont clairement travaillé sur ce point précis, puisque bien défendre est devenu un vrai casse-tête ce qui entraîne de nombreux scores fleuves. La première mise à jour a déjà ajusté les défenses. Mais surtout, ce nouvel opus a corrigé les tirs en finesse, beaucoup trop efficaces. « Nous avons pris connaissance de vos commentaires concernant les tirs Finesse Shots hors cadre et apportons actuellement des modifications afin que leur trajectoire soit plus réaliste et moins exploitable », explique EA Sports, qui précise également que « grâce à vos commentaires, nous avons remarqué que les tirs en finesse permettaient parfois de lobber facilement le gardien depuis l'extérieur de la surface. » Pour le moment, les changements portent leurs fruits.

Ultimate Team : On prend les mêmes et on recommence ? Concernant le mode de jeu le plus attendu, les changements se font à la marge. En effet, Ultimate Team, la poule aux œufs d'or pour EA Sports, revient avec quelques modifications, mais pas de révolutions. L'idée globale est une évolution moins rapide afin de permettre aux joueurs moins assidus de ne pas être trop rapidement largués avec l'arrivée en masse de nouvelles cartes qui rendent injouables les précédentes. Pour cela, les récompenses dans les différents modes de jeu sont moins importantes, et surtout, moins de matches sont nécessaires pour les obtenir. Ainsi, les playoffs pour se qualifier pour Champions (la compétition du week-end) ont été retirés tandis qu'en Rivals, il faudra désormais 30 points pour obtenir le maximum de récompenses, contre 35 sur EA FC 25. Autre changement, la possibilité de contrôler le gardien de but dans le mode Rush.

Un ajout massif d'icones Finalement, le principal changement dans le mode Ultimate Team réside probablement dans l'ajout d'Icones. C'est bien simple, cette année, 12 légendes rejoignent le jeu, dont certains peu de temps après l'avoir quitté à l'image de Zlatan Ibrahimovic, Toni Kroos et Alex Morgan, qui ont récemment annoncé leur retraite. Pour le reste, Francesco Totti, Andrés Iniesta, Cha Bum-kun, Giorgio Chiellini, Oliver Kahn, Marcelo, Caroline Seger, Sissi, et Steffi Jones seront également disponible dans les packs. Certains chanceux, qui ont acheté l'édition Ultimate ont d'ailleurs déjà pu tester ces icones.

