EA SPORTS FC 25 : Le 10 Sport a testé EA FC 25 pour vous !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tous les ans à cette période, la sortie du dernier opus de la simulation de football d’EA Sports est très attendue. Un an après avoir abandonné son nom mythique suite à l’arrêt du partenariat avec la FIFA, EA FC 25 revient pour la deuxième fois sous sa nouvelle identité avec un contenu renouvelé et marqué par l’apparition d’un nouveau mode de jeu inspiré par la Kings League de Gerard Piqué : Rush. Et Le 10 Sport a testé ce nouvel opus.

Toujours appelée FIFA par les fans de la série, la plus célèbre simulation de football est de retour ! Depuis vendredi 27 septembre, EA Sports FC 25 est disponible pour tout le monde. Rebaptisé l'année dernière suite aux exigences trop importantes de l’instance de football mondial, EA FC 25 revient pour la deuxième année sous son nouveau nom, mais conserve toujours un nombre de licence très important avec 19 000 athlètes répartis entre plus de 700 équipes et plus de 30 ligues, jouant dans plus de 120 stades réels. Et cette année, le Stade Bollaert sera d’ailleurs disponible pour tous les fans du RC Lens ! Et ce n’est pas tout puisque cette année, l’IA a été utilisée pour modéliser un nombre record de joueurs. Cela permet notamment à l’immense majorité des joueurs de Ligue 1 d’avoir leurs vrais visages dans le jeu.

Rush, la grande nouveauté d’EA FC 25

Cependant, la vraie nouveauté de ce nouvel opus est l’apparition d’un tout nouveau mode de jeu : Rush. Largement inspiré de la Kings League créée par Gerard Piqué et qui a grandement fait parler ces derniers mois, Rush offre la possibilité de s’affronter dans des matches à 5 contre 5 en ne contrôlant qu’un seul joueur de son équipe. Pas de hors-jeu, pas de carton rouge après un second jaune, un carton bleu synonyme d’expulsion pour une minute et des penalties frappés en s’élançant du milieu de terrain, ce nouveau mode de jeu est donc une révolution. Dans Ultimate Team, le mode phare d’EA FC, les matches Rush permettent de récupérer des récompenses pour améliorer nos équipes. Ce n’est donc pas anodin.

Jouez et Gagnez, Ensemble. ⚽️💪.

Voici Rush - Une nouvelle expérience 5v5 dans #FC25 !



Précommandez dès maintenant 👉 https://t.co/1VZtoKB8Yv pic.twitter.com/mV7G15koHP — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) July 29, 2024

Une nouvelle fonctionnalité tactique

C’est d’ailleurs l’une des rares nouveautés du mode Ultimate Team, qui reste toutefois toujours aussi complet. A noter toutefois l’ajout d’un nouveau système plus précis pour les créations de ses tactiques personnelles grâce au FC IQ. Ainsi, chaque joueur possède des rôles qui auront une influence sur leur façon de jouer avec trois types de niveaux : Base, Role+ et Role++. Cela permet de proposer des tactiques plus précises, ce qui ravira les fans de football. Mais pour ceux qui sont moins férus de tactique et qui ne veulent pas se prendre la tête sur la façon d’aligner leur équipe, une fonctionnalité très pratique a été ajoutée. Il sera en effet possible de partager sa tactique avec d’autres joueurs à l’aide d’un simple code. Plus besoin de se casser la tête pour recopier les tactiques des meilleurs spécialistes du jeu. Autre petite nouveauté de ce UT 25 l’ajout de playstyles pour les gardien des buts, alors qu’ils n’étaient disponibles que pour les joueurs de champ jusque-là. Enfin, le système d’évolution, l’un des ajouts phares sur EA FC 24, a bien évidemment été conservé avec la possibilité de personnaliser ses cartes évoluées.

🔥 Découvrez toutes les nouveautés dans Ultimate Team sur #FC25 👌!



Précommandez dès maintenant 👉 https://t.co/1VZtoKB8Yv pic.twitter.com/Se6ZuvgWDV — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) August 5, 2024

Les joueurs qui ont le plus progressé

Comme tous les ans, l’une des grandes curiosité à la sortie d’un opus d’EA Sports FC, ce sont bien les notes des joueurs et leur évolution. Et cette année, le grand gagnant est incontestablement Cole Palmer. Auteur d’une magnifique saison à Chelsea, l’international anglais bénéficie d’un monstrueux +19 pour porter sa note générale à 85. Ce sont d’ailleurs deux autres internationaux anglais qui complètent le podium. Adam Wharton et Kobbie Mainoo voient tous les deux leur note bondir de 15 points pour arriver respectivement à 78 et 77. D’autres révélations de la saison passée ont également de belles augmentations à l’image d’Artem Dovbyk (84 ; +14) ou encore de Savinho (82 ; +12). Les deux buteurs Victor Gyökeres (84 ; +9) et Victor Boniface (82 ; +8) se retrouvent également avec des cartes très intéressantes. Côté français, on peut noter les belles progression pour le portier toulousain Guillaume Restes (78 ; +9) et le crack monégasque Maghnes Akliouche (76 ; +8).

Inspiré du monde réel, alimenté par FC IQ.

Les notes de #FC25 sont arrivées.



Précommandez dès aujourd'hui : https://t.co/RILKC5rWpv pic.twitter.com/KgwxAcdLXJ — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) September 9, 2024

Pas de révolution de gameplay pour EA FC 25

En conclusion, si EA FC 24 avait marqué un tournant avec l'époque FIFA, notamment en terme de gameplay, ce nouvel opus, le deuxième de l'ère EA SPORTS FC, a décidé d'emprunter une nouvelle voie. Pas de révolution dans le gameplay, mais l'apparition d'un nouveau mode de jeu qui risque d'être l'une des attractions d'EA FC 25 : Rush. Ce format qui s'inspire de la Kings League est clairement la grande nouveauté de cette année et offre la possibilité d'incarner un joueur dans une équipe à 5 contre 5. Un mode de jeu qui va d'ailleurs intégrer Ultimate Team qui à l'inverse connaît très peu d'évolution si ce n'est le système tactique, plus poussé que par le passé. Mais nul doute que ce nouvel opus plaira aux fans de la série qui ont pu découvrir EA FC 25 depuis sa sortie ce vendredi 27 septembre.