OM : « Si on a besoin de moi... », un joueur propose ses services à De Zerbi !

Son nom a circulé durant l’été pour un départ, mais Amir Murillo est bien là pour sa deuxième saison à l’OM. Roberto De Zerbi a titularisé l’international panaméen à chaque matches jusqu’à présent et devrait enchaîner ce dimanche à Strasbourg. Le principal intéressé se met à sa disposition, quel que soit le poste.

Cet été encore, un gros turnover a eu lieu du côté de l’OM, accueillant onze recrues avant la fermeture du mercato estival. Un douzième homme a rejoint Mason Greenwood et les autres renforts de l’été en la personne d’Adrien Rabiot, arrivé libre. Forcément, l’Olympique de Marseille a cherché à dégraisser afin de faire la place à ces nouveaux visages, mais tous les joueurs ciblés n’ont pas plié bagage, à l’instar d'Amir Murillo, occupant une place d’extra-communautaire.

« Le nouveau coach a confiance en moi »

Finalement, le défenseur panaméen de 28 ans est resté avec l’ambition de trouver sa place dans le système de Roberto De Zerbi, et cela porte ses fruits puisque le numéro 62 de l’OM a disputé l’intégralité des matches à gauche ou à droite. Une polyvalence qu’il met à la disposition de son entraîneur : « Je suis content, le nouveau coach a confiance en moi. Je continue de travailler pour gagner ma place et pour l'instant ça marche plutôt bien. (…) Oui, je peux jouer plus haut à droite. Mais on n'a pas pu le voir à Lyon avec le carton rouge de Leo (Balerdi). J'ai fini en défense centrale et je pense avoir fait un bon match. mais si besoin, je peux jouer plus haut et j'essaierai de la faire du mieux possible ».

« Si on a besoin de moi, je donnerai toujours mon meilleur »

En l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu face à Strasbourg ce dimanche, Amir Murillo se dit prêt à évoluer dans l’axe. « J'ai joué en tant que défenseur central et l'entraîneur me fait confiance à ce poste, défensivement je peux aider l'équipe, a-t-il confié en conférence de presse, rapporté par Le Phocéen. Jouer à plusieurs poste ne me complique pas la tache. Si on a besoin de moi, je donnerai toujours mon meilleur pour prendre les trois points à chaque match. »