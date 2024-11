Tennis : Coup de poker avec Nadal, il déballe tout

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Rafael Nadal. Le joueur de 38 ans a disputé le dernier match de sa carrière contre Botic Van de Zandschulp (défaite 6-4, 6-4) et a donc raccroché la raquette après l’élimination de l’Espagne contre les Pays-Bas en quart de finale de Coupe Davis. David Ferrer a malgré tout essayé d’expliquer son coup de poker avec l’homme aux 22 Grands Chelem.

Ferrer voulait faire «ressortir la bête de compétition» en Nadal

« J’ai parié sur Rafa parce qu’il était clair pour moi qu’entre Rafa et Roberto, en voyant comment ils s’entraînaient et que Rafa s’améliorait de jour en jour, ils jouaient des matchs très serrés, qu’il ferait ressortir la bête de compétition qu’il a toujours été. C’était un point d’interrogation parce que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas participé à une compétition, mais si je devais donner cette opportunité à quelqu’un, c’était à Rafa » a d’abord expliqué le capitaine de l’Espagne dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«J’ai été très clair sur l’ordre des joueurs»

« Je savais qu’en double, nous pouvions compter sur Carlos et Marcel, qui avaient déjà joué ensemble. En double, il faut être très attentif et avoir le rythme du match et Rafa n’avait pas joué de matchs. Cela faisait longtemps, depuis les Jeux Olympiques, qu’il n’avait pas joué en double. De ce point de vue, j’ai été très clair sur l’ordre des joueurs » a ensuite ajouté David Ferrer. Ses détracteurs savent à quoi s'en tenir désormais concernant son choix avec Rafael Nadal.