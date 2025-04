Adil Rami : Une championne de tennis se livre sur leur aventure !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami, qui s’illustre chaque semaine dans "Danse avec les stars", figure également au casting de la nouvelle saison des "Traîtres" sur M6. Mais l’ancien joueur de l’OM n’est pas l’unique sportif parmi les candidats, puisque l’ancienne joueuse de tennis Alizé Cornet a également accepté de participer à cette aventure très particulière. Elle raconte.

Alors qu’on a désormais l’habitude de le voir chaque vendredi soir sur TF1, dans l’émission "Danse avec les stars", Adil Rami est également à retrouver sur M6, la veille, dans "Les Traîtres", un jeu inspiré du "Loup-garou" qui est revenu pour une quatrième saison. L’ancien joueur de l’OM est justement l’un des trois « traîtres » que les autres candidats doivent identifier, comprenant notamment Alizé Cornet.

« C’est comme un match de trois heures en somme »

Alizé Cornet a également accepté de participer à l’émission de M6, une aventure semblable au tennis sur certains points selon l’ancienne joueuse. « Cela me change de mon environnement habituel même si j’ai retrouvé un cadre compétitif. Ce jeu demande une envie de gagner, une gestion des émotions face à certaines situations, cela ressemble un peu au tennis sur ces aspects. Il faut être concentré sur un objectif, être endurant, combattre la fatigue, c’est comme un match de trois heures en somme », a-t-elle confié cette semaine dans Var-Matin.

« J’ai découvert des personnalités »

« Je ne connaissais personne, je suis donc partie d’une page blanche et ce n’était pas évident, au départ, car je n’avais aucun indice pour déceler qui ment ou non parmi les autres candidats. Ce n’est pas facile d’observer attentivement 19 personnes d’un coup, alors j’ai vite décidé de profiter du jeu sans me rendre malade », poursuit Alizé Cornet, heureuse d’avoir pu découvrir les autres candidats : « Cela reste une aventure humaine, faite de rencontres. J’ai découvert des personnalités comme Sophie Tapie ou Raquel Garrido et j’ai appris des choses sur moi, comme être rationnelle et pragmatique alors que j’ai souvent marché à l’émotion ».

Cela ne veut pas dire que le jeu ne fut pas difficile pour elle : « Je ne suis pas à l’aise avec le mensonge donc, avant de me lancer dans l’aventure, j’avais le sentiment qu’être ‘‘traître’’ pouvait être difficile même si c’est un rôle central dans le jeu. Mais, à côté de ça, être loyale me correspondait plus. Du coup, peu importe mon rôle, j’allais y prendre goût. J’ai découvert tardivement la manière de jouer car on se rend compte que les cartes sont rebattues en permanence, on ne sait jamais sur quel pied danser. Le doute est permanent, tout est remis en question et nos convictions vacillent en permanence. C’est une immersion totale, on cogite continuellement. Dans un coin de notre tête, on sait qu’il ne faut faire confiance à personne mais il ne faut pas oublier, non plus, qu’il s’agit d’un jeu. Il ne faut rien prendre personnellement, tout le monde joue pour une association. Mine de rien, on a été briefé par un psychologue, il faut réussir à switcher entre le personnage que l’on est dans le jeu et qui on est réellement. En rentrant dans ce jeu, si vous êtes loyal, vous avez conscience que vous pouvez vous faire manipuler de votre plein gré ». Alizé Cornet parviendra-t-elle à démasquer les traîtres ? Réponse dans les prochaines semaines...