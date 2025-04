Transfert à 16M€ : «Je me suis trompé», l’OM balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat de 16M€, Jonathan Rowe avait réalisé des débuts intéressants sous le maillot de l’OM, avant de peu à peu disparaître. Roberto De Zerbi a salué les efforts de l’attaquant âgé de 21 ans pour retrouver sa place et a avoué qu’il s’est lui-même parfois trompé en ne le faisant pas jouer.

Buteur pour la première fois depuis le mois d’octobre, la victoire face à Montpellier le week-end dernier (5-1) a fait le plus grand bien à Jonathan Rowe. Arrivé en provenance de Norwich l’été dernier, l’Anglais de 21 ans avait démarré très fort son aventure marseillaise, avec un but mémorable contre l’OL au Groupama Stadium (2-3). Il a ensuite payé les choix de Roberto De Zerbi et le changement de système de l’OM.

« Il a mérité de retrouver plus de temps de jeu »

« Jonathan (Rowe) a fait un très bon début de saison. Ensuite, il a un peu payé les problèmes de l'équipe, le changement de système de jeu, ainsi que l'adaptation à un championnat différent et à un club aussi important et prestigieux que l'OM. Sur le terrain, il s’est un peu perdu en route. Mais par la suite, à force d'efforts à l’entraînement et de bonnes performances, il a mérité de retrouver plus de temps de jeu », a confié Roberto De Zerbi samedi en conférence de presse à propos de Jonathan Rowe.

« Peut-être que parfois, moi aussi, je me suis trompé en ne lui donnant pas plus d’opportunités »

« Aujourd'hui, il me met réellement en difficulté au niveau des choix, car il peut jouer avant-centre, entrer en cours de match comme contre Montpellier, ou débuter comme face à Monaco. C’est vraiment un joueur fort, talentueux, mais qu’il faut accompagner et aider », a poursuivi l’entraîneur de l’OM, qui a avoué s’être peut-être trompé avec Jonathan Rowe. « J’aurais aimé qu’il puisse faire encore plus. Peut-être que parfois, moi aussi, je me suis trompé en ne lui donnant pas plus d’opportunités. Mais je pense que cette saison a été importante pour lui, car il a réussi à s’adapter, et il ne pourra que progresser encore. »