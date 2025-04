OM : De Zerbi à l'origine d'un traumatisme chez un joueur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM l'été dernier en provenance de Norwich, Jonathan Rowe peine à trouver du temps de jeu depuis le début de la saison. En effet, Roberto De Zerbi utilise peu l'ailier anglais, lui qui n'a eu que 689 minutes à se mettre sous la dent. Forcément, tout cela est difficile à digérer pour Rowe.

L'OM a multiplié les recrues lors du mercato estival. Parmi celles-ci, on pouvait notamment retrouver Jonathan Rowe. Arrivé en provenance de Norwich en deuxième division anglaise, l'ailier de 21 ans peine toutefois à trouver sa place dans l'effectif olympien. Il faut dire que De Zerbi lui fait peu confiance. De quoi toucher Rowe.

« Difficile pour moi personnellement »

Pour Pinkun, Jonathan Rowe a raconté à quel point c'est difficile pour lui depuis son arrivée à l'OM. Le joueur de Roberto De Zerbi a ainsi confié : « Pour être honnête, cela a été difficile pour moi personnellement. Tout au long de la saison, j'ai vécu un grand changement en venant de Norwich, où j'étais un joueur clé de l'équipe. En arrivant ici, j'ai dû relever un grand défi et je me suis attendu à être performant. Je l'ai accepté, mais cela a été difficile ».

« Cela m'a évidemment un peu affecté »

« J'ai souvent été écarté du onze de départ et cela m'a évidemment un peu affecté. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte, mais j'ai continué à travailler et c'est le plus important », a poursuivi Jonathan Rowe.