«J’ai fait six heures de route» : Un joueur débarque à Paris en voiture pour un gros projet !

C’est l’un des joueurs amateurs retenus pour disputer la Kings League France, débutant ce dimanche après-midi. Damani Touré, attaquant de 23 ans évoluant en National 3, va évoluer dans l’équipe de Squeezie. Interrogé avant le début de la compétition, il est revenu sur sa candidature et les tests passés dans la région parisienne.

C’est ce dimanche 5 avril que débute la Kings League France, une compétition de football à sept contre sept réunissant des personnalités de la discipline, des streamers et des joueurs amateurs et qui a lieu au Parc des Expositions de Villepinte. Le YouTuber Squeezie fait partie de l’aventure en étant à la tête de l’équipe Unit3d, dans laquelle évolue Damani Touré, évoluant en National 3.

Damani Touré retenu pour la Kings League

L’attaquant de 23 ans est revenu pour Le Télégramme sur les origines de sa participation à la Kings League France, un concept dont il était plutôt étranger. « Je connaissais la compétition, mais je ne m’y intéressais pas plus que ça », confie celui qui fut incité à candidater par un ami.

« Si je me couchais, je n’allais pas me réveiller »

Après avoir envoyé un CV et des vidéos, Damani Touré est invité à Paris pour une session de tests, du côté de Clairefontaine. « Le samedi, on jouait contre le Stade Rennais (B) avec Milizac. Le soir, il n’y avait plus de train pour aller à Paris. Donc j’ai pris ma voiture, j’ai fait six heures de route, et je suis arrivé chez mes parents à cinq heures du matin. Le rendez-vous était fixé à 7h30 à Clairefontaine, mais je n’ai pas dormi ; je savais que si je me couchais, je n’allais pas me réveiller », confie celui qui sera retenu pour la draft.