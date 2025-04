Adil Rami : «Si je parle, je brise sa vie», la menace qui change tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières semaines, Adil Rami est sous le feu des projecteurs. Que ce soit sur TF1 les vendredis soirs pour les primes de Danse avec les stars ou bien à compter de ce dimanche 6 avril pour le lancement de la Kings League France et son rôle de président du Wolf Pack FC. Le nom de l'ancien joueur de l'OM retraité depuis plus d'un an est lié à une histoire délicate avec son ex-partenaire Léna Guillou qui a dernièrement lâché d'alarmantes révélations sur la vraie nature de Rami... avant de faire machine arrière. Explications.

La carrière professionnelle d'Adil Rami s'est terminée à Troyes en 2023. Depuis, le champion du monde 2018 alterne les occupations. De consultant Ligue 1 pour Prime Video la saison passée à personne de plus en plus influente sur Twitch, tout en passant par président du Wolf Pack FC pour la Kings League France, Rami est particulièrement occupé. Il participe actuellement à la 14ème saison de Danse avec les Stars avec sa partenaire de danse Ana Riera. Toutefois, une sombre histoire avec une ancienne partenaire à la ville a visiblement très mal tournée.

«Le reste se fera surprendre en entendant une énorme histoire ou quand le masque tombera»

C'est en effet ce que Léna Guillou confiait récemment en le menaçant de la sorte. « Si je parle, je brise sa vie. Je pense que les moins cons savent et le reste se fera surprendre en entendant une énorme histoire ou quand le masque tombera. On ne peut pas rester éperdument dans un rôle. La pitié a remplacé la haine et c'est derrière moi ».

Cette prise de parole sur Instagram d'un des visages de la télé-réalité française avait laissé entendre que d'autres révélations allaient éventuellement éclater au grand jour. Il n'en sera rien, ou du moins pas de sa part, au vu de son message envoyé à Sam Zirah, lu en live par le principal intéressé.

«Avec le recul et certaines pressions, je n'ai plus envie qu'on m'associe à lui»

« On m'a demandé si j'allais parler de ma relation toxique, chose dont j'avais dit que je parlerais. Or, avec le recul et certaines pressions, je n'ai plus envie qu'on m'associe à lui. Comme je l'ai dit, les gens les plus smarts savent très bien et les autres pas futés ou simplement fans aiment croire autre chose, c'est la vie. Mais s'il te plaît, Sam, j'aimerais beaucoup par respect pour ce que j'ai vécu, qu'on arrête de me faire passer pour une rageuse, vraiment. Je ne suis pas simplement une nana trompée qui a la rage, c'était bien plus grave que ça. Donc que les gens ne s'amusent pas à diffamer ou à fabuler à mon propos ». a confié Sam Zirah. Reste à savoir si le feuilleton repartira prochainement...