Florent Manaudou : Elsa Bois annonce la fin d'une «belle aventure» !

Amadou Diawara

Florent Manaudou et Elsa Bois ont enflammé le dancefloor de l'émission Danse avec les Stars pendant trois mois. En effet, le couple - dans le programme et dans la vie - a réussi à se hisser jusqu'en finale, finissant à la deuxième place de la compétition. Sur les réseaux sociaux, Elsa Bois s'est enflammée pour son aventure avec Florent Manaudou.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100 m 4 nages), Florent Manaudou a délaissé les bassins pendant trois mois. En effet, le nageur s'est illustré sur les parquets de Danse avec les Stars ces dernières semaines. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, Florent Manaudou a réussi à atteindre la finale de la compétition. Toutefois, le jeune homme de 34 ans n'a pas remporté le titre. En effet, c'est Lénie qui a soulevé le trophée, faisant équipe avec Jordan Mouillerac. De leur côté, Adil Rami et Ana Riera ont terminé à la troisième position.

DALS : Florent Manaudou et Elsa Bois finissent deuxièmes

Alors que son aventure avec Florent Manaudou à Danse avec les Stars est terminée, Elsa Bois a tenu à faire passer un message fort sur les réseaux sociaux. En effet, la danseuse professionnelle s'est enflammé pour ces trois mois passés avec le nageur.

«La fin d’une si belle aventure de 3 mois»

« La fin d’une si belle aventure de 3 mois, aussi intense humainement que physiquement ! 3 mois au cours desquels on aura créé ces 13 danses, 13 nuances d’émotions pour vous raconter nos histoires et vous embarquer avec nous dans cette aventure. Merci pour votre soutien depuis le premier jour, on est ultra fiers de notre parcours et c’est aussi en partie grâce à vous si on en est arrivés là. Un immense merci à toutes les équipes qui travaillent sur cette belle émission », a écrit Elsa Bois, accompagnant son post de plusieurs clichés avec Florent Manaudou sur les parquets de TF1.