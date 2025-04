Florent Manaudou - Elsa Bois : La déclaration d'amour devant les caméras !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, Florent Manaudou et Elsa Bois ont disputé la finale de Danse avec les Stars. Avant ce grand rendez-vous, le couple - dans l'émission et dans la vie - s'est livré à coeur ouvert. Elsa Bois s'est d'ailleurs réjoui d'avoir fait la rencontre de Florent Manaudou grâce à l'émission.

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou a régalé la France. En effet, le nageur de 34 ans a offert deux médailles de bronze à la délégation tricolore : sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages. Après avoir brillé aux JO, Florent Manaudou a délaissé les bassins ces dernières semaines, et ce, pour passer la plupart de son temps sur les parquets avec Elsa Bois.

«Je sais que t’avais envie de te dépasser pour moi»

Candidat de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou a réussi à se hisser jusqu'en finale. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, le nageur s'est frotté aux duos Adil Rami - Ana Riera et Lénie Jordan Mouillerac lors de l'ultime prime de vendredi soir. Avant de ce rendez-vous au sommet, Florent Manaudou a tenu à faire passer un message fort à Elsa Bois et à lui offrir un bouquet de fleurs. « C’est important de mettre en lumière aussi tout le travail que les danseurs font avec nous. Ce n’est pas seulement un cours de danse qu’ils nous donnent, c’est un peu un cours de vie. Merci beaucoup à Elsa Bois », a déclaré le jeune homme de 34 ans lors de sa dernière séance de répétition avec sa partenaire.

«J'ai gagné une personne extraordinaire dans ma vie»

Les yeux brillants, Elsa Bois a lâché une réponse pleine d'émotion à Florent Manaudou. « Cette connexion qu’on a créée depuis les premières semaines d’entraînement, c’est ça qui nous permet d’en être là aujourd’hui et je t’en remercie vraiment. Je sais que t’avais envie de te dépasser en partie pour moi. [...] Le trophée, c’est sûr que ça serait une belle conclusion, mais je sais que j’ai gagné une personne extraordinaire dans ma vie. Toutes les aventures de DALS sont inoubliables, mais celle-là elle l’est particulièrement pour moi », a confié la danseuse de 24 ans dans une vidéo publiée par TF1. Finalement, Florent Manaudou et Elsa Bois ont fini deuxièmes de la saison 14 de Danse avec les Stars.