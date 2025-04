Florent Manaudou : La folie à 1,7M€ à Danse avec les stars !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison 14 qui a permis au grand public d'admirer les prestations et chorégraphies de champions comme Adil Rami ou encore Florent Manaudou se termine ce vendredi soir sur TF1. La finale de Danse avec les stars est en cours dans laquelle l'ancien joueur de l'OM et le champion olympique se disputent la victoire finale... après avoir touché de jolis chèques de la part de TF1. Explications.

Ce vendredi 25 avril conclut la 14ème saison de Danse avec les stars. L'émission de TF1, qui a débuté son édition de 2025 le 7 février dernier, voit l'ultime prime de la saison se dérouler à l'instant T entre Florent Manaudou, Adil Rami et Lénie. Les deux anciens athlètes et la chanteuse se disputent le Saint-Graal pour lequel ils aurait été à échelles différentes, plus ou moins bien payés.

TF1 frappe fort avec 1,7M€ investi pour les participants de Danse avec les stars

C'est du moins l'information communiquée par Public ainsi que Capital rapportée par Midi Libre ce vendredi. TF1 a voulu frapper un grand coup au niveau du casting et est allé chercher de véritables têtes d'affiches, de tout horizon. C'est pourquoi le journaliste Nelson Monfort a accepté de participer, même son de cloche pour le champion du monde 98 Franck Leboeuf ou encore la journaliste Sophie Davant, tous éliminés au fil de la saison. L'investissement global effectué par TF1 monte à 1,7M€ et deux des finalistes occupent les deux premières places du podium.

Florent Manaudou et ses 400 000€, le mieux payé de DALS avec Adil Rami

Ce n'est pas Lénie qui, selon Public, a touché la coquette somme de 60 000€. Adil Rami, après avoir amassé de beaux salaires au fil de sa carrière de footballeur à l'OM, à l'AC Milan ou encore au FC Séville, aurait perçu un gros chèque à 350 000€. Cependant, le président du Wolf Pack FC de la Kings League France ne serait pas le mieux payé de cette 14ème saison de Danse avec les stars. Florent Manaudou, champion olympique et multiple médaillé au cours des quatre Jeux Olympiques auxquels il a participé depuis Londres 2012, se serait vu offrir 400 000€ par TF1. De leur côté, Franck Lebouef aurait reçu 250 000€, 120 000€ pour Sophie Davant et 100 000€ pour Nelson Monfort. Une participation plutôt lucrative.