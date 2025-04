Danse avec les Stars - Florent Manaudou : Elsa Bois balance sur son physique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar d’Adil Rami et Lénie, Florent Manaudou va lui aussi disputer la finale de Danse avec les Stars ce vendredi soir sur TF1. Accompagné d’Elsa Bois, le champion olympique de natation a su se hisser jusqu’à ce stade de la compétition. Pourtant, ce n’était pas gagné pour Manaudou, notamment en raison de son physique comme l’explique sa danseuse.

Alors qu’ils étaient 5 à prétendre à une place en finale de Danse avec les Stars, ils n’ont été que 3 à valider leur ticket pour le dernier prime sur TF1. Ainsi, ce vendredi, on retrouvera Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami. Qui succèdera à Natasha St-Pier ? Accompagné d’Elsa Bois, le frère de Laure Manaudou peut croire en ses chances, ce qui n’était pas aussi évident il y a quelques semaines…

« Son grand corps qui ne le mettait pas à l’aise »

Pour Le Parisien, Elsa Bois est revenue sur son aventure à Danse avec les Stars avec Florent Manaudou. Et la danseuse se souvient notamment d’à quel point ce n’était pas gagné pour le danseur en raison de son physique : « Il est parti de très loin sur le premier prime avec son grand corps qui ne le mettait pas à l’aise et une forte timidité ».

« Il a pris confiance et gagné en assurance »

« Et au fur et à mesure, il a pris confiance et gagné en assurance, s’est ouvert et à énormément progressé techniquement. Il est devenu un vrai danseur, apte à gagner », a ensuite expliqué Elsa Bois sur Florent Manaudou.