Danse avec les Stars - Florent Manaudou : L'aventure d'une vie avec Elsa Bois !

Amadou Diawara

Qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont reçu la visite de Chris Marques et de Mel Charlot lors de leur séance d'entrainement de ce mercredi. Durant leur échange, le nageur de 34 ans a avoué qu'il avait pour objectif d'apprendre à danser avant de rejoindre le casting de l'émission.

Grâce à leur prestation lors du face à face, Florent Manaudou et Elsa Bois ont validé leur ticket pour la finale de Danse avec les Stars. Durant leur séance de répétition de ce mercredi, le couple - dans l'émission et dans la vie - a été surpris par deux membres du jury Chris Marques et Mel Charlot.

Florent Manaudou a toujours voulu danser

Alors qu'ils vont refaire leur salsa sur le titre de Dirty Dancing, Florent Manaudou et Elsa Bois ont revu leur performance avec Chris Marques et Mel Charlot dans une vidéo publiée par TF1. Lors de leur conversation à quatre, le nageur de 34 ans a avoué qu'il avait toujours voulu apprendre à danser. Désormais, cet objectif est atteint, grâce notamment à Elsa Bois, sa partenaire.

«Je voulais faire (ça) avant de mourir»

« J'avais vraiment envie de danser avant Danse avec les Stars. J'avais une to do list des choses que je voulais faire avant de mourir, et apprendre à danser, c'était dedans. J'ai vraiment envie de danser, j'aime bien danser. Les critiques de jeu, sur les lignes, les trucs comme ça, c'est trop bien, parce qu'on revient au prime d'après et on progresse », a reconnu Florent Manaudou, avant que Chris Marques ne lui envoie un message fort : « Prends le temps de profiter de chacun de ces moments, parce que tu le mérites, t'as fait le taf. Tu mérites d'être là, kif, mais kif vraiment ». Reste à savoir si Florent Manaudou et Elsa Bois remporteront la saison 14 de Danse avec les Stars.